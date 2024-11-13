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Русские вошли в Купянск

Россия ждет инициативы от Трампа

10:52 871

Москва «готова к контактам» с Вашингтоном при администрации республиканца Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Президент (России Владимир) Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сказал, что он всегда готов к общению. Не мы его прерывали – мяч на той (американской) стороне», – сказал Лавров.

По его словам, на обещание Дональда Трампа закончить войну в Украине за сутки «не хочется обращать внимание».

«Среди тех, кто сейчас в стане республиканцев высказывает, как пишут, «революционные идеи» о том, как закончить украинский конфликт, никто нигде не упомянул, что надо населению Украины вернуть права разговаривать, учиться, учить своих детей и получать информацию на русском языке», - сказал Лавров.

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