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Бывший премьер Кыргызстана помогает России обходить санкции

11:10 1188

Бывший премьер-министр Кыргызстана Омурбек Бабанов, владелец крупного MBank, подозревается в поддержке Кремля через схемы обхода западных санкций, говорится в отчете Foreign Policy Research Institute.

По информации, механизм обхода санкций заключается в партнерстве MBank с дочерней компанией Bank 131, а также с российским центром «Картстандарт» через дочернюю компанию CSI. Его банк также связан со Сбербанком России.

MBank привлек крупные банки из Армении, Китая, Турции, ОАЭ и Германии, которые могли оказаться в опасности из-за вторичных санкций.

Как заявил один из источников, банки-контрагенты рискуют серьезными убытками и репутацией, поскольку связи с токсичными активами из России ставят их под угрозу санкций. Компания Бабанова «Азия Цемент» участвует в строительстве экспериментального реактора МБИР в Димитровграде, ключевого для российской атомной программы. Этот проект, находящийся под 50-летними санкциями Украины, связывает Бабанова с поддержкой ядерного сектора России.

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