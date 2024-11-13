В Бразилии взрывы возле правительственных зданий

В Бразилии смертник устроил два взрыва у зданий Верховного суда и Палаты депутатов.

Сначала он подорвал автомобиль на парковке, затем бросил взрывчатку у входа в здание суда, а после покончил с собой, сообщил портал G1.

CNN Brazil со ссылкой на сообщение властей пишет, что погибшего звали Франсиско Вандерли Луи, в 2020 году он был кандидатом в городские советники в муниципалитете Риу-ду-Сул. По данным СМИ, он предупреждал о готовящемся нападении в соцсетях.