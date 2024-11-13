Дуда заявил, что Трамп не даст России уничтожить Украину

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что избранный глава США Дональд Трамп не позволит РФ уничтожить Украину. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Варшаве.

Политик напомнил, что Штаты сделали значительный вклад в поддержку Украины, были предоставлены "гигантские средства, боевая техника и финансовая помощь".

"Его обязанность уважать эти деньги. Я не могу представить, что президент Дональд Трамп позволит России уничтожить Украину. Украина, в которую американский налогоплательщик, за деньги которого вскоре будет отвечать президент Дональд Трамп, когда вступит в должность, вложил такие огромные суммы. Это вопрос уважения к деньгам американских налогоплательщиков", - пояснил Дуда.

По его словам, во время своей встречи с американским лидером он планирует поговорить об Украине. В частности, он хочет донести сторону стран-соседей, которые "находятся в зоне российской агрессии против Украины".

"Я буду представлять, конечно, не только в контексте самой ситуации в Украине, но и ситуации в нашей части Европы, нашу точку зрения, наших соседей, то, что у нас происходит вообще, а также в этом контексте американских интересов", - отметил польский президент.

Как добавил Дуда, он спокоен относительно предстоящего разговора с Трампом и относительно его политических решений.

"Я не сомневаюсь, что это будут мудрые решения", - подытожил он.