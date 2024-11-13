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Дуда заявил, что Трамп не даст России уничтожить Украину

11:30 854

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что избранный глава США Дональд Трамп не позволит РФ уничтожить Украину. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Варшаве.

Политик напомнил, что Штаты сделали значительный вклад в поддержку Украины, были предоставлены "гигантские средства, боевая техника и финансовая помощь".

"Его обязанность уважать эти деньги. Я не могу представить, что президент Дональд Трамп позволит России уничтожить Украину. Украина, в которую американский налогоплательщик, за деньги которого вскоре будет отвечать президент Дональд Трамп, когда вступит в должность, вложил такие огромные суммы. Это вопрос уважения к деньгам американских налогоплательщиков", - пояснил Дуда.

По его словам, во время своей встречи с американским лидером он планирует поговорить об Украине. В частности, он хочет донести сторону стран-соседей, которые "находятся в зоне российской агрессии против Украины".

"Я буду представлять, конечно, не только в контексте самой ситуации в Украине, но и ситуации в нашей части Европы, нашу точку зрения, наших соседей, то, что у нас происходит вообще, а также в этом контексте американских интересов", - отметил польский президент.

Как добавил Дуда, он спокоен относительно предстоящего разговора с Трампом и относительно его политических решений.

"Я не сомневаюсь, что это будут мудрые решения", - подытожил он.

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