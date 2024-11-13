Израиль нанес удар в метрах от аэропорта Бейрута
15:37 1077
Израильские ВВС нанесли удар в десятках метрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте, пишут израильские телеграм-каналы.
November 14, 2024
*** 11:53
Ливанские источники сообщают о бомбардировке ВВС Израиля района Дахия в Бейруте, где базируется «Хезболла».
Одновременно с атаками в Бейруте ВВС атакуют в Набатии.
November 14, 2024
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