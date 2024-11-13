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Встречи Ильхама Алиева с лидерами стран

фото; обновлено 12:37
12:37 1612

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе.

Ален Берсе находится в Баку с визитом для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

* * * 11:57

В Баку продолжает свою работу климатический саммит COP29. В рамках этого масштабного мероприятия президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит встречи с лидерами стран, главами и представителями международных организаций, компаний...

В четверг, 14 ноября, президент Ильхам Алиев провел встречи с президентами Черногории и Северной Македонии Яковом Милатовичем и Горданой Силяновской-Давковой.

Президент Ильхам Алиев также встретился с председателем 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Филемоном Янгом.

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