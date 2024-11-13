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Русские вошли в Купянск

Украина: главой американской разведки станет российский агент

12:15 1839

Тулси Габбард, выдвинутая накануне избранным американским президентом Дональдом Трампом на пост главы Национальной разведки США, находится в списках украинского сайта «Миротворец».

Габбард добавили в базу «Миротворца», близкую к украинским спецслужбам, где публикуются личные данные людей, которых создатели портала считают врагами Украины, в апреле 2022 года. Обоснованием для этого стало якобы участие Габбард «в информационных спецоперациях России против Украины». Также утверждается, что она является пособником РФ, «вероятно, агентом российских спецслужб».

Тулси Габбард

Габбард известна своей критикой внешней политики США в отношении Украины и РФ. Она заявляла, что нынешняя администрация США стремится затянуть конфликт в Украине с целью ослабления России, и призывала к мирным переговорам между сторонами. В 2022 году Габбард заявила, что любые попытки урегулирования конфликта будут связаны с территориальными уступками со стороны Украины и ее нейтральным статусом. Она также подчеркивала необходимость участия США в миротворческом процессе и критиковала поставки оружия Украине, считая, что это лишь усугубляет ситуацию.

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