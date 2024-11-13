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Южная Корея ждет решения Трампа

12:21 636

Южная Корея может отказаться от идеи начать поставки оружия Украине из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Было бы довольно неловко, если бы Южная Корея, даже не являющаяся членом НАТО, вмешалась в этот момент, если Трамп придет в Белый дом и захочет выйти из конфликта», — приводит агентство слова Кима Чжона, профессора политологии в Университете северокорейских исследований в Сеуле.

Также уточняется, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель перешел к выжидательной позиции и будет оценивать планы Трампа относительно военных поставок Украине.

21 октября стало известно, что Южная Корея может направить своих военных и разведывательный персонал на Украину после сообщений об отправке солдат КНДР для участия в боевых действиях на российской стороне. Предполагалось, что южнокорейский персонал в Украине в случае отправки будет участвовать в допросах или предоставлять услуги переводчика, если северокорейские военные попадут в украинский плен.

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