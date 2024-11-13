150 миллиардов на климатические проекты

Всемирный банк (ВБ) планирует выделить $150 млрд на финансирование климатических проектов в течение ближайших 10 лет, заявил вице-президент ВБ по вопросам устойчивого развития Юрген Фёгел в четверг на панельной дискуссии «Глобальная финансовая система: расширение финансирования климатической активности» в рамках COP29 в Баку.

«Всемирный банк планирует профинансировать климатические проекты в ближайшие 10 лет на $150 млрд. Развивающимся странам потребуется до 2030 года ежегодно $2,4 трлн для сокращения выбросов углекислого газа и подготовки к будущим рискам», - сказал Фёгел, которого цитирует Интерфакс.

По его словам, в 2023 году ВБ предоставил развивающимся странам $43 млрд. При этом банк внедрил новые инструменты, предусмотрев в числе условий выделения долговых обязательств факторы изменения климата.

«Финансирование относится в первую очередь к небольшим островным государствам, действительно нуждающимся в помощи, когда они сталкиваются с катастрофами. На данный момент у нас есть соглашения с 14 странами. Эти страны смогут отложить или уменьшить выплаты по долгам, если столкнутся с бедствием», - отметил Фёгел.