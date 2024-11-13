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В Минюсте в шоке от решения Трампа

12:50 820

Планы Дональда Трампа назначить генеральным прокурором и министром юстиции члена Палаты представителей Конгресса США Мэтта Гетца вызвали шок в Минюсте.

Чиновники ведомства в разговоре с NBC назвали решение «действительно ошеломляющим», «безумным», «абсолютно невероятным» и «смехотворным».

Здание Министерства юстиции США

NBC News передает, что накануне, 13 ноября, в штаб-квартире Минюста США было «мрачное настроение». «Что за... происходит?» — задался вопросом один из высокопоставленных сотрудников Минюста. Другой сказал, что «с трудом подбирает слова». «Послушайте, он обладает уникальной квалификацией. Сколько еще потенциальных генеральных прокуроров имели опыт субъекта уголовного преследования?» — сказал еще один чиновник.

Дональд Трамп объяснил выбор Мэтта Гетца тем, что он может «защитить границы, уничтожить преступные группировки и восстановить пошатнувшуюся веру американцев в Министерство юстиции». Мэтт Гетц был фигурантом дела о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, но расследование завершилось без предъявления обвинений. С подачи законодателя в отставку был отправлен спикер Палаты представителей, его однопартиец Кевин Маккарти — впервые в истории США.

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