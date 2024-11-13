Пашинян назвал антигосударственным подсознание армян

«Наше коллективное социальное мышление, иными словами, наше подсознание антигосударственно. Наша нынешняя социальная психология, генетика нашей социальной психологии по существу сформировалась, когда мы были колонией, подданными», — заявил он.

По словам Пашиняна, армяне около шести веков жили в чужих странах, а потому для их психики естественно стремление «избавиться от государства, даже если мы это государство создали».

По словам премьер-министра, в настоящее время «создается настоящая Армения», которая не совпадает с мифической «исторической Арменией».