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Пашинян назвал антигосударственным подсознание армян

13:10 558

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал коллективное бессознательное армянского общества «антигосударственным».

«Наше коллективное социальное мышление, иными словами, наше подсознание антигосударственно. Наша нынешняя социальная психология, генетика нашей социальной психологии по существу сформировалась, когда мы были колонией, подданными», — заявил он.

По словам Пашиняна, армяне около шести веков жили в чужих странах, а потому для их психики естественно стремление «избавиться от государства, даже если мы это государство создали».

По словам премьер-министра, в настоящее время «создается настоящая Армения», которая не совпадает с мифической «исторической Арменией».

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