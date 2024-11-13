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Пашинян о пакте с Алиевым и Путиным: «Правильно и сделал, что подписал»

13:07 551

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, заявил, что в момент подписания заявления от 9/10 ноября 2020 года его не интересовало мнение присутствовавших коллег.

«9 ноября 2020 г., многие из коллег присутствовали в моем кабинете в тот момент. Я сказал: «Сейчас меня не интересует ничье мнение, я беру на себя эту ответственность, и это заявление подпишу». И считаю, что правильно сделал. Другой вопрос, почему я это сделал», - цитируют Пашиняна армянские СМИ.

По его словам, бывают моменты, когда человек должен взять ответственность на себя.

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