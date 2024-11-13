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Глава Конституционного суда Армении о договоре с Азербайджаном

13:07 350

О том, соответствует ли возможный будущий мирный договор Армении с Азербайджаном Конституции РА, нельзя судить, не видя текста самого документа. Об этом председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян заявил журналистам на международной конференции «Уважение решений Конституционного суда» в Ереване.

13 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван на днях ответил на недавний пакет предложений Баку касательно проекта мирного договора. Речь идет о предложениях по двум оставшимся, еще не согласованным пунктам. По его словам, Армения направила Азербайджану письменное предложение, касающееся разблокировки коммуникаций.

Как отметил Диланян, судья Конституционного суда не может судить о будущем документе с неопределенным содержанием.

«Такие договоры обладают математической точностью, подразумевая для сторон предельно конкретные обязательства. Эти конкретные положения договора мы сравниваем с Конституцией. Если выявляется противоречие, мы фиксируем это, и процесс ратификации прерывается. Такова стандартная процедура для любого международного соглашения», – пояснил глава КС.

Диланян также прокомментировал вопрос о возможности изменения Конституции Армении после подписания договора: «Теоретически я считаю возможным все. За или против внесения изменений в Конституцию – такой вопрос не так уж и правильно задавать судье, потому что для судьи действующий основной закон считается идеальным».

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