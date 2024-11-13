USD 1.7000
EUR 1.7932
RUB 0.0173
Подписаться на уведомления
Русские вошли в Купянск
Новость дня
Русские вошли в Купянск

Председатель Госагентства на мероприятии Всемирного банка

фото
13:12 87

Председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов принял участие в мероприятии, организованном Всемирным банком в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) на тему "Повышение амбиций: трансформация энергетических и водных систем в Европе и Центральной Азии".

Председатель рассказал о проведенной работе по сокращению потерь в водном секторе и реформам, а также о мерах, принимаемых для борьбы с изменением климата.

В ходе мероприятия заместитель премьер-министра Албании Белинда Баллуку, министр энергетики Румынии Себастьян Бурдуджа и вице-президент Всемирного банка Юрген Вёгеле высоко оценили проведение мероприятия COP29 в Азербайджане и сообщили о будущих экологически чистых энергетических проектах, которые будут реализованы в ближайшее время.

Глава Конституционного суда Армении о договоре с Азербайджаном
Глава Конституционного суда Армении о договоре с Азербайджаном
13:07 354
Украина: главой американской разведки станет российский агент
Украина: главой американской разведки станет российский агент
12:15 1856
Встречи Ильхама Алиева с лидерами стран
Встречи Ильхама Алиева с лидерами стран фото; обновлено 12:37
12:37 1622
Для начала Трамп развалит американскую армию
Для начала Трамп развалит американскую армию наша корреспонденция
13 ноября 2024, 23:06 4918
Русские вошли в Купянск
Русские вошли в Купянск видео; обновлено 11:46
11:46 3461
Главные беды: Хаотичное градостроительство, бесконтрольная индустриализация, неуправляемое сельское хозяйство
Главные беды: Хаотичное градостроительство, бесконтрольная индустриализация, неуправляемое сельское хозяйство ведущие эксперты СОР29 в гостях у haqqin.az
01:44 6144
Россия и Иран снова схлестнулись в Зангезуре
Россия и Иран снова схлестнулись в Зангезуре наш обзор; все еще актуально
10:55 3501
«Катастрофы надвигаются на нас… Изменение климата необратимо»
«Катастрофы надвигаются на нас… Изменение климата необратимо» директор Центра анализа Мехмет Сомунджу в гостях у haqqin.az; все еще актуально
13 ноября 2024, 23:38 4698
Единственная в Азербайджане теплица с нулевым выбросом в атмосферу углекислого газа и метана
Единственная в Азербайджане теплица с нулевым выбросом в атмосферу углекислого газа и метана дальше – больше?
10:28 2729
«Эльбрус» надорвался
«Эльбрус» надорвался с миру по нитке - голому рубашка
13 ноября 2024, 23:26 7275
Обманулись сами, обманули всех
Обманулись сами, обманули всех главная тема, все еще актуально
13 ноября 2024, 17:10 8536

ЭТО ВАЖНО

Глава Конституционного суда Армении о договоре с Азербайджаном
Глава Конституционного суда Армении о договоре с Азербайджаном
13:07 354
Украина: главой американской разведки станет российский агент
Украина: главой американской разведки станет российский агент
12:15 1856
Встречи Ильхама Алиева с лидерами стран
Встречи Ильхама Алиева с лидерами стран фото; обновлено 12:37
12:37 1622
Для начала Трамп развалит американскую армию
Для начала Трамп развалит американскую армию наша корреспонденция
13 ноября 2024, 23:06 4918
Русские вошли в Купянск
Русские вошли в Купянск видео; обновлено 11:46
11:46 3461
Главные беды: Хаотичное градостроительство, бесконтрольная индустриализация, неуправляемое сельское хозяйство
Главные беды: Хаотичное градостроительство, бесконтрольная индустриализация, неуправляемое сельское хозяйство ведущие эксперты СОР29 в гостях у haqqin.az
01:44 6144
Россия и Иран снова схлестнулись в Зангезуре
Россия и Иран снова схлестнулись в Зангезуре наш обзор; все еще актуально
10:55 3501
«Катастрофы надвигаются на нас… Изменение климата необратимо»
«Катастрофы надвигаются на нас… Изменение климата необратимо» директор Центра анализа Мехмет Сомунджу в гостях у haqqin.az; все еще актуально
13 ноября 2024, 23:38 4698
Единственная в Азербайджане теплица с нулевым выбросом в атмосферу углекислого газа и метана
Единственная в Азербайджане теплица с нулевым выбросом в атмосферу углекислого газа и метана дальше – больше?
10:28 2729
«Эльбрус» надорвался
«Эльбрус» надорвался с миру по нитке - голому рубашка
13 ноября 2024, 23:26 7275
Обманулись сами, обманули всех
Обманулись сами, обманули всех главная тема, все еще актуально
13 ноября 2024, 17:10 8536
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться