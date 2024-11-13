Председатель Госагентства на мероприятии Всемирного банка

Председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов принял участие в мероприятии, организованном Всемирным банком в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) на тему "Повышение амбиций: трансформация энергетических и водных систем в Европе и Центральной Азии".

Председатель рассказал о проведенной работе по сокращению потерь в водном секторе и реформам, а также о мерах, принимаемых для борьбы с изменением климата.

В ходе мероприятия заместитель премьер-министра Албании Белинда Баллуку, министр энергетики Румынии Себастьян Бурдуджа и вице-президент Всемирного банка Юрген Вёгеле высоко оценили проведение мероприятия COP29 в Азербайджане и сообщили о будущих экологически чистых энергетических проектах, которые будут реализованы в ближайшее время.