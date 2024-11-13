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Банк АВВ и Европейский банк реконструкции и развития подписали соглашение на $50 миллионов

14:16 635

14 ноября 2024 года в рамках «Дня финансов, инвестиций и торговли» на COP29 Банк АВВ и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили соглашение на сумму в 50 миллионов долларов.

Церемония подписания прошла в павильоне Банка АВВ, где документ подписали председатель правления Аббас Ибрагимов и президент ЕБРР госпожа Одиль Рено-Бассо, находящаяся с визитом в Азербайджане в связи с участием в COP29.

Цель соглашения — расширить возможности финансирования торговли. Этот шаг знаменует возвращение ЕБРР на финансовые рынки Азербайджана с крупным инвестиционным проектом после долгого перерыва, что свидетельствует о возросшем доверии к сектору, развитию корпоративного управления в банковской сфере страны и высоком уровне уверенности в перспективах партнерства с Банком АВВ.

Сотрудничество с ЕБРР в области финансирования торговли позволит Банку АВВ расширить возможности для поддержки реального сектора, укрепить международные операции Банка и обеспечить более широкий доступ к финансовым инструментам для предпринимателей, занимающихся внешней торговлей. В особенности это откроет новые возможности для малых и средних предприятий, способствуя их расширению на международных рынках.

Председатель правления банка АВВ Аббас Ибрагимов

Председатель правления банка АВВ Аббас Ибрагимов отметил, что соглашение окажет существенное влияние на устойчивое развитие бизнеса в Азербайджане, обеспечивая постоянное участие местных предпринимателей в международной торговле и способствуя улучшению благосостояния граждан страны. «Мы намерены направить эти финансовые ресурсы в первую очередь на проекты, ориентированные на зеленую экономику, с акцентом на сокращение углеродных выбросов и поддержку устойчивых торговых практик», — подчеркнул он.

Президент ЕБРР госпожа Одиль Рено-Бассо добавила: «Мы уверены, что это соглашение в области финансирования торговли не только поддержит внешнюю торговлю Азербайджана, но и принесет значительную пользу финансовому сектору и его клиентам».

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