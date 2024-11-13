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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Кремль подтвердил: Путин обсуждал Украину с саудовским кронпринцем

15:12 570

Тема войны в Украине обсуждалась во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отказавшись, однако, раскрывать подробности.

«Тема конфликта затрагивалась, действительно, больше нам нечего сказать», - сказал представитель Кремля.

Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину в среду. Как сообщило Саудовское агентство печати, во время беседы речь шла о войне России и Украины, был рассмотрен «ряд вопросов и тем, представляющих взаимный интерес, в том числе развитие российско-украинского кризиса и усилий, предпринятых в этом направлении».

Пресс-служба Кремля среди тем телефонного разговора называла взаимодействие стран в разных областях, координацию в ОПЕК+, ближневосточное урегулирование, итоги саммита БРИКС в Казани. Тема войны РФ против Украины не упоминалась в заявлении пресс-службы.

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