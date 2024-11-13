В Кремле пока нет надежд на Трампа

Кремль пока не испытывает каких-либо надежд на устранение проблем в отношениях с США после прихода к власти администрации республиканца Дональда Трампа.

Пескову задали вопрос, есть ли у Кремля надежда на решение вопросов, связанных с визовыми ограничениями для российской делегации, работающей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Первое: пока рано говорить о надеждах. Второе: контактов пока не было. И это не единственный вопрос, который можно ставить перед американской стороной. Повестка вопросов-раздражителей настолько обширна, что выделять сейчас один вопрос в качестве приоритетного было бы неверно», — заявил Песков.

Также пресс-секретаря российского президента спросили, как в целом в Кремле оценивают формирование новой администрации Трампа, на что тот ответил, что это не главный приоритет властей. «Безусловно, наблюдаем. Поверьте, это не наш главный приоритет. Сейчас говорить о чем-то рано», — сказал он.