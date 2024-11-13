USD 1.7000
EUR 1.7932
RUB 0.0173
Подписаться на уведомления
Битва за Купянск
Новость дня
Битва за Купянск

В Кремле пока нет надежд на Трампа

15:18 609

Кремль пока не испытывает каких-либо надежд на устранение проблем в отношениях с США после прихода к власти администрации республиканца Дональда Трампа.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.

Пескову задали вопрос, есть ли у Кремля надежда на решение вопросов, связанных с визовыми ограничениями для российской делегации, работающей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Первое: пока рано говорить о надеждах. Второе: контактов пока не было. И это не единственный вопрос, который можно ставить перед американской стороной. Повестка вопросов-раздражителей настолько обширна, что выделять сейчас один вопрос в качестве приоритетного было бы неверно», — заявил Песков.

Также пресс-секретаря российского президента спросили, как в целом в Кремле оценивают формирование новой администрации Трампа, на что тот ответил, что это не главный приоритет властей. «Безусловно, наблюдаем. Поверьте, это не наш главный приоритет. Сейчас говорить о чем-то рано», — сказал он.

План Трампа как закончить войну
План Трампа как закончить войну
16:55 88
Путин «лично курирует» тему Украины
Путин «лично курирует» тему Украины заявили в Кремле
16:30 530
Будущий госсекретарь США пообещал добиться мира через силу
Будущий госсекретарь США пообещал добиться мира через силу
15:42 1643
Что в Баку президент греческого Кипра предложил Эрдогану?
Что в Баку президент греческого Кипра предложил Эрдогану?
14:52 2455
Пашинян о пакте с Алиевым и Путиным: «Правильно и сделал, что подписал»
Пашинян о пакте с Алиевым и Путиным: «Правильно и сделал, что подписал»
13:07 5202
Глава Конституционного суда Армении о договоре с Азербайджаном
Глава Конституционного суда Армении о договоре с Азербайджаном
13:07 3859
Украина: главой американской разведки станет российский агент
Украина: главой американской разведки станет российский агент
12:15 5001
Встречи Ильхама Алиева с лидерами стран
Встречи Ильхама Алиева с лидерами стран фото; обновлено 13:29
13:29 3768
Для начала Трамп развалит американскую армию
Для начала Трамп развалит американскую армию наша корреспонденция
13 ноября 2024, 23:06 5728
Главные беды: Хаотичное градостроительство, бесконтрольная индустриализация, неуправляемое сельское хозяйство
Главные беды: Хаотичное градостроительство, бесконтрольная индустриализация, неуправляемое сельское хозяйство ведущие эксперты СОР29 в гостях у haqqin.az
01:44 6715
Россия и Иран снова схлестнулись в Зангезуре
Россия и Иран снова схлестнулись в Зангезуре наш обзор; все еще актуально
10:55 5382

ЭТО ВАЖНО

План Трампа как закончить войну
План Трампа как закончить войну
16:55 88
Путин «лично курирует» тему Украины
Путин «лично курирует» тему Украины заявили в Кремле
16:30 530
Будущий госсекретарь США пообещал добиться мира через силу
Будущий госсекретарь США пообещал добиться мира через силу
15:42 1643
Что в Баку президент греческого Кипра предложил Эрдогану?
Что в Баку президент греческого Кипра предложил Эрдогану?
14:52 2455
Пашинян о пакте с Алиевым и Путиным: «Правильно и сделал, что подписал»
Пашинян о пакте с Алиевым и Путиным: «Правильно и сделал, что подписал»
13:07 5202
Глава Конституционного суда Армении о договоре с Азербайджаном
Глава Конституционного суда Армении о договоре с Азербайджаном
13:07 3859
Украина: главой американской разведки станет российский агент
Украина: главой американской разведки станет российский агент
12:15 5001
Встречи Ильхама Алиева с лидерами стран
Встречи Ильхама Алиева с лидерами стран фото; обновлено 13:29
13:29 3768
Для начала Трамп развалит американскую армию
Для начала Трамп развалит американскую армию наша корреспонденция
13 ноября 2024, 23:06 5728
Главные беды: Хаотичное градостроительство, бесконтрольная индустриализация, неуправляемое сельское хозяйство
Главные беды: Хаотичное градостроительство, бесконтрольная индустриализация, неуправляемое сельское хозяйство ведущие эксперты СОР29 в гостях у haqqin.az
01:44 6715
Россия и Иран снова схлестнулись в Зангезуре
Россия и Иран снова схлестнулись в Зангезуре наш обзор; все еще актуально
10:55 5382
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться