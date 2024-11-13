Али Асадов и аль-Халифа обсудили шаги к зеленому будущему планеты

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, на встрече было подчеркнуто, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) организована в Баку на высоком уровне.

Было доведено до внимания, что несмотря на то что Азербайджан является страной-экспортером нефти, он объявил зеленый переход приоритетной сферой задолго до председательства на COP29, Баку вносит важный вклад в борьбу с изменением климата.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные со снижением ущерба окружающей среде в сфере традиционной энергетики.