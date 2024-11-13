USD 1.7000
EUR 1.7932
RUB 0.0173
Подписаться на уведомления
Битва за Купянск
Новость дня
Битва за Купянск

Али Асадов и аль-Халифа обсудили шаги к зеленому будущему планеты

фото
15:30 382

14 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с президентом Фонда международного развития Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Абдулхамидом аль-Халифой.

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, на встрече было подчеркнуто, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) организована в Баку на высоком уровне.

Было доведено до внимания, что несмотря на то что Азербайджан является страной-экспортером нефти, он объявил зеленый переход приоритетной сферой задолго до председательства на COP29, Баку вносит важный вклад в борьбу с изменением климата.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные со снижением ущерба окружающей среде в сфере традиционной энергетики.

План Трампа как закончить войну
План Трампа как закончить войну
16:55 92
Путин «лично курирует» тему Украины
Путин «лично курирует» тему Украины заявили в Кремле
16:30 532
Будущий госсекретарь США пообещал добиться мира через силу
Будущий госсекретарь США пообещал добиться мира через силу
15:42 1645
Что в Баку президент греческого Кипра предложил Эрдогану?
Что в Баку президент греческого Кипра предложил Эрдогану?
14:52 2455
Пашинян о пакте с Алиевым и Путиным: «Правильно и сделал, что подписал»
Пашинян о пакте с Алиевым и Путиным: «Правильно и сделал, что подписал»
13:07 5205
Глава Конституционного суда Армении о договоре с Азербайджаном
Глава Конституционного суда Армении о договоре с Азербайджаном
13:07 3859
Украина: главой американской разведки станет российский агент
Украина: главой американской разведки станет российский агент
12:15 5001
Встречи Ильхама Алиева с лидерами стран
Встречи Ильхама Алиева с лидерами стран фото; обновлено 13:29
13:29 3768
Для начала Трамп развалит американскую армию
Для начала Трамп развалит американскую армию наша корреспонденция
13 ноября 2024, 23:06 5728
Главные беды: Хаотичное градостроительство, бесконтрольная индустриализация, неуправляемое сельское хозяйство
Главные беды: Хаотичное градостроительство, бесконтрольная индустриализация, неуправляемое сельское хозяйство ведущие эксперты СОР29 в гостях у haqqin.az
01:44 6716
Россия и Иран снова схлестнулись в Зангезуре
Россия и Иран снова схлестнулись в Зангезуре наш обзор; все еще актуально
10:55 5384

ЭТО ВАЖНО

План Трампа как закончить войну
План Трампа как закончить войну
16:55 92
Путин «лично курирует» тему Украины
Путин «лично курирует» тему Украины заявили в Кремле
16:30 532
Будущий госсекретарь США пообещал добиться мира через силу
Будущий госсекретарь США пообещал добиться мира через силу
15:42 1645
Что в Баку президент греческого Кипра предложил Эрдогану?
Что в Баку президент греческого Кипра предложил Эрдогану?
14:52 2455
Пашинян о пакте с Алиевым и Путиным: «Правильно и сделал, что подписал»
Пашинян о пакте с Алиевым и Путиным: «Правильно и сделал, что подписал»
13:07 5205
Глава Конституционного суда Армении о договоре с Азербайджаном
Глава Конституционного суда Армении о договоре с Азербайджаном
13:07 3859
Украина: главой американской разведки станет российский агент
Украина: главой американской разведки станет российский агент
12:15 5001
Встречи Ильхама Алиева с лидерами стран
Встречи Ильхама Алиева с лидерами стран фото; обновлено 13:29
13:29 3768
Для начала Трамп развалит американскую армию
Для начала Трамп развалит американскую армию наша корреспонденция
13 ноября 2024, 23:06 5728
Главные беды: Хаотичное градостроительство, бесконтрольная индустриализация, неуправляемое сельское хозяйство
Главные беды: Хаотичное градостроительство, бесконтрольная индустриализация, неуправляемое сельское хозяйство ведущие эксперты СОР29 в гостях у haqqin.az
01:44 6716
Россия и Иран снова схлестнулись в Зангезуре
Россия и Иран снова схлестнулись в Зангезуре наш обзор; все еще актуально
10:55 5384
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться