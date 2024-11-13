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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Эрдоган: «Турция хочет развивать технологии вместе с Маском»

15:36 757

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал назначение Дональдом Трампом Илона Маска руководителем нового Департамента эффективности правительства США.

«Шаги, которые Турция предпринимает в области технологий, привлекают внимание мира. Технология - это не область, в которой вы можете продвигаться в одиночку, вам обязательно нужны некоторые партнерства.

Если появятся возможности для сотрудничества в этой области (развития технологий), можно будет предпринять шаги и с Маском. В какой области Илон Маск будет работать в администрации господина Трампа, какую пользу он принесет господину Трампу или администрации США, мы увидим со временем», - заявил турецкий лидер.

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