Будущий госсекретарь США пообещал добиться мира через силу

Сенатор Марко Рубио, которого новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует назначить госсекретарем США, написал в соцсети Х, что будет «обеспечивать мир через силу».

«На посту государственного секретаря я буду каждый день работать над реализацией его внешнеполитической программы. Под руководством президента Трампа мы будем обеспечивать мир через силу и всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего», - говорится в публикации.

Марко Рубио занимает предельно жесткую позицию в отношении Ирана, выступает против выхода США из НАТО и делал заявления в поддержку Украины, в то же время призывая ее к переговорам с Россией. Известен своей непримиримой позицией в отношении Китая, считая его угрозой для экономической и военной мощи США.