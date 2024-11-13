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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Симоньян призывает «обезопасить» россиян от Google и YouTube

15:50 729

На российскую аудиторию гораздо большее влияние оказывают не западные СМИ, а такие платформы, как YouTube, Google, «Википедия» и подобные им, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью газете «Ведомости».

Пропагандистка считает, что российское информационное пространство следует «обезопасить» от этих ресурсов. «Что действительно имеет колоссальное влияние на российскую аудиторию, так это те структуры, которые не было принято называть СМИ, хотя на самом деле это, конечно, именно СМИ. Я имею в виду YouTube и вообще Google как таковой, «Википедию» и прочие. Это их оружие, причем мощнейшее», — сказала Симоньян.

По ее словам, она говорит об этой «проблеме» уже около 15 лет «во всех эфирах и кабинетах»: «…Мы сделать с ними толком ничего не можем. Они с нами могут — просто в один день берут и блокируют сотни наших каналов, и так регулярно. А мы — нет».

Симоньян заявила, что «давным-давно» предлагает защитить российское информационное пространство от подобных платформ. «…Мы когда-то, десятилетия уже назад, запустили сюда, по сути, их военные базы, много баз», — уверяет она. У России всегда должны быть «рычаги охраны, обороны информационного пространства от вредоносной информации», отметила Симоньян.

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