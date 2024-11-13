Южнокорейские танки на границе с Калининградом
Польша расположила южнокорейские танки K2 производства компании Hyundai Rotem в нескольких километрах от Калининградской области РФ, сообщила пресс-секретарь 16-й Поморской механизированной дивизии майор Магдалена Косцинская, передает PAP.
В течение четверга представители польских военных и южнокорейской стороны завершат формальности, необходимые для принятия танков.
«Следующим этапом будет оснащение танков системами, которые используются в польской армии, в том числе средствами связи», – рассказала Косцинская.
Танки K2 Black Panther известны своими передовыми технологическими решениями, в том числе системой активной защиты – они эффективно противодействуют ракетным и противотанковым атакам. Обладают высокой мобильностью, что позволяет совершать быстрые маневры даже в такой сложной местности, например, в болотах или песках. Оснащены точными системами наведения и ведения огня, что гарантирует эффективность в различных боевых условиях.