«Азерэнержи» и Schneider Electric подписали меморандум

В рамках COP29 исполнительный вице-президент по международным операциям компании Schneider Electric Маниш Пант и президент указанной компании по Турции и Центральной Азии Исмаил Ямангил посетили павильон ОАО «Азерэнержи», расположенный в Зеленой зоне.

После состоялась встреча гостей с руководителем ОАО Бабой Рзаевым. Были обсуждены текущие связи и перспективные проекты.

На встрече между Schneider Electric и ОАО «Азерэнержи» был подписан меморандум о взаимопонимании, охватывающий интеграцию возобновляемых источников энергии в энергосистему, энергетический мониторинг, планирование и другие сферы.