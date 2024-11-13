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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

«Азерэнержи» и Schneider Electric подписали меморандум

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16:07 442

В рамках COP29 исполнительный вице-президент по международным операциям компании Schneider Electric Маниш Пант и президент указанной компании по Турции и Центральной Азии Исмаил Ямангил посетили павильон ОАО «Азерэнержи», расположенный в Зеленой зоне.

После состоялась встреча гостей с руководителем ОАО Бабой Рзаевым. Были обсуждены текущие связи и перспективные проекты.

На встрече между Schneider Electric и ОАО «Азерэнержи» был подписан меморандум о взаимопонимании, охватывающий интеграцию возобновляемых источников энергии в энергосистему, энергетический мониторинг, планирование и другие сферы.

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