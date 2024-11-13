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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Лукашенко о «демарше» президента Польши в Баку

16:14 1245

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что президент Польши Анджей Дуда, который на климатическом саммите в Баку отказался от совместного фото, использовал свой демарш для «пиара».

«Один европеец - если бы мне не рассказал [белорусский министр иностранных дел Максим] Рыженков, я бы не знал - отказался фотографироваться [на] «семейное фото» на саммите в Баку, потому что там есть Лукашенко. Никто этого даже не заметил», - сказал президент Беларуси журналистам, его слова приводит БелТА.

«Я там стоял спокойно. Подошел пакистанский премьер, многие подошли, поздоровались с уважением. Я тоже к ним. Ну, как семья. Никто не заметил, что его нет. Видит он, что его не заметили, и он начал пиариться, что не пошел фотографироваться», - заявил Лукашенко, добавив: «Ну и не ходи. Господи, кто тебя там ждал!»

Анджей Дуда отказался стать на совместное фото с участниками климатической конференции ООН (COP29), в его окружении заявили, что причиной такого решения стало присутствие Лукашенко.

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