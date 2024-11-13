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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Германия закрыла порты для российского газа

16:19 448

Министерство экономики Германии распорядилось не пускать в свои порты суда с российским сжиженным природным газом (СПГ), пишет Financial Times.

В распоряжении FT оказалось датированное 6 ноября письмо министерства портовому оператору Deutsche Energy Terminal (DET). В нем министерство «инструктирует» оператора отказывать в приеме любых грузовых судов из России с СПГ. Такое письмо было отправлено после того, как DET уведомил министерство о предстоящем прибытии «российского грузового судна» в ближайшее воскресенье через СПГ-терминал в Брунсбюттеле. Министерство объясняет свое распоряжение тем, что в случае принятия таких грузов «теряется весь смысл» поставленной ранее цели достичь «независимости от российского газа».

Deutsche Energy Terminal и Министерство энергетики Германии отказались от комментариев по поводу письма, попавшего в распоряжение FT. 

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