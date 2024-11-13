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Битва за Купянск
Новость дня
Битва за Купянск

Снова посыпались угрозы Ирана

16:23 771

Иран обязательно нанесет сокрушительный удар по Израилю после его атаки на исламскую республику в октябре. Об этом заявил главнокомандующий иранской армией генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави.

«Мы определяем время и способ ответа сионистскому режиму. Когда это станет необходимым, мы не будем откладывать наш ответ. Безусловно, он станет сокрушительным», - сказал иранский генерал.

Его высказывание прозвучало на церемонии поминовения иранских военных, погибших от израильского удара.

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