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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Путин «лично курирует» тему Украины

заявили в Кремле
16:30 550

В администрации президента РФ нет специального посланника по теме Украины, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, вопросом лично занимается Владимир Путин.

«Это направление курирует Путин лично, естественно. Идет специальная военная операция (так в РФ называют войну против Украины – ред.), он является верховным главнокомандующим», — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, есть ли в Кремле планы ввести должность спецпосланника по Украине по аналогии с США.

«Коммерсант» напоминает, что до октября 2018 года спецпредставителем президента по торговле с Украиной был Дмитрий Ливанов. После его отставки на этот пост никого не назначали. 12 июня Владимир Путин исключил должность спецпредставителя президента РФ по Украине из числа штатных единиц своей администрации.

По информации Fox News, избранный президент Дональд Трамп намерен назначить спецпосланника для ведения переговоров между Россией и Украиной. Один из источников сказал, что это будет высокопоставленный чиновник с «серьезным авторитетом». Во время первого президентского срока Дональда Трампа спецпосланником по Украине был Курт Волкер.

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