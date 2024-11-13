Не женское это дело – быть президентом Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что женщина пока не может быть президентом страны, передает БелТА.

«В Беларуси президент — главнокомандующий. И потом, это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность», — сказал глава белорусского государства, добавив, что Беларусь, возможно, придет к женщине-президенту в управлении страной позже.

Ранее Лукашенко заявлял, что Америка еще не готова избрать женщину в президенты, а бывшего кандидата в президенты США Камалу Харрис назвал «героической женщиной».