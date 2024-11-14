План Трампа как закончить войну
16:55 3847
Будущий советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц подтвердил, что избранный президент намерен посадить Украину и Россию за стол переговоров для завершения войны. Об этом он рассказал в комментарии «Голосу Америки».
«Президент четко выразился, что он желает привести обе стороны к столу переговоров. Он сосредоточен на прекращении войны, а не ее продолжении», – сказал Уолтц.
Он добавил, что видение политики безопасности в отношении Украины зависит от решения Трампа.
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