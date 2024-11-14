Баку и Исламский банк развития подписали важное соглашение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Исламского банка развития Мухаммадом Аль-Джассером.
С участием Ильхама Алиева и Мухаммада Аль-Джассера были подписаны «Агентский договор между Азербайджанской Республикой и Исламским банком развития по проекту строительства магистрального оросительного канала от водохранилища «Гыз галасы», «Грантовое соглашение между правительством Азербайджанской Республики и Исламским банком развития об оказании технической помощи с обратной связью по проекту строительства магистрального оросительного канала от водохранилища «Гыз галасы» и «Рамочное соглашение между Азербайджанской Республикой и Исламским банком развития по проекту строительства магистрального оросительного канала от водохранилища «Гыз галасы»».