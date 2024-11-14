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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Встать, суд идет! Агададаша Агаева потребовали арестовать

Инара Рафикгызы, судебный репортер
17:52 3207

В Бинагадинском районном суде состоялось подготовительное заседание по уголовному делу народного артиста Агададаша Агаева, обвиняемого в хулиганстве.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, народный артист обвиняется в том, что нанес телесные повреждения топором и оскорбил охранника Medera Hospital Нураддина Джалилова, а также сотрудницу клиники Назакет Пашаеву. Сам Агаев заявил, что не считает себя виновным по предъявленному обвинению.

Потерпевшие требуют, чтобы народный артист был обвинен не в хулиганстве, а в более тяжком преступлении. В ходе подготовительного заседания они подали ходатайства о возвращении дела на доследование, предъявлении обвинения в покушении на убийство и аресте Агаева.

Ходатайство об аресте народного артиста суд не удовлетворил, а остальные ходатайства оставил без рассмотрения.

Слушание по делу назначено на 28 ноября.

Отметим, что народный артист обвиняется по статье 221.3 (хулиганство) Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

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