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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Не в Болливуде: Индия провела космические учения

18:03 843

Индия провела первые в истории космические учения под названием «Antariksha Abhyas - 2024». Как сообщило министерство обороны республики, они направлены на повышение готовности ВС страны к ведению боевых действий в космосе.

По данным министерства, цель трехдневных учений - обеспечить «более глубокое понимание космических средств и услуг и получить представление о зависимости заинтересованных сторон от космических сегментов», а также выявление уязвимостей «при проведении операций в случае отказа в предоставлении космических услуг или сбоев в их работе».

В «Antariksha Abhyas - 2024» приняли участие представители Оборонного космического агентства Индии и его подразделений, а также военнослужащие индийских военно-воздушных и сухопутных сил и военно-морского флота. В рамках учений проведены дискуссии о новейших космических технологиях, а также о космических программах Индии.

По словам начальника штаба обороны Индии генерала Анила Чаухана, «космос, который когда-то считался последним рубежом, теперь является важнейшим средством обеспечения обороны и безопасности Индии».

«Благодаря своему богатому наследию в области освоения космоса и растущему военному потенциалу Индия имеет все возможности для решения проблем, связанных с возможностями космического базирования», - подчеркнул он. Чаухан признал, что космос становится все более перегруженным, конкурентным и коммерческим пространством, в связи с чем важно обеспечить там национальные интересы Индии за счет развития инноваций и разработки передовых технологий и современных систем.

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