Какую цену Москва запросит у Израиля?

Новый министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил о намерении запросить посредническую помощь России в урегулировании конфликта с «Хезболлой». После последних перестановок в израильском Кабинете министров, когда новые назначения получили Исраэль Кац, пересевший в кресло министра обороны, и сменивший его на этом посту Гидеон Саар, всего несколько дней понадобилось, чтобы понять: новые назначенцы полны энтузиазма – но с логикой совершенно не дружат. Чему свидетельство – их последние заявления.

В частности, привлечь Россию в качестве посредника для урегулирования конфликта, а если называть вещи своими именами – войны Израиля с «Хезболлой». Причем с весьма интересным функционалом: Москва должна взять на себя контроль за разоружением этой группировки. Более того – не поставлять ей оружия. Да-да, вы все прочитали правильно – Москва, которая поставила «Хезболле» тонны оружия, в том числе и тысячи противотанковых комплексов «Корнет», которые сейчас ЦАХАЛ извлекает в товарных количествах с захваченных складов «Хезболлы», новехоньких, недавно произведенных Тульским оружейным заводом, в свежайшей упаковке, должна теперь прекратить эти поставки, которые идут через сирийские порты под видом грузов для армии Башара Асада. А заодно серьезно осложнить отношения с Ираном, которыми Кремль крайне дорожит, поскольку Тегеран теперь – пусть и временно, пусть и ситуативно – в ближайших союзниках Москвы, которая фактически теперь одна из сторон ближневосточного конфликта. А на другой стороне – Израиль и США.

Тут сразу возникает несколько неудобных вопросов к израильским министрам. Первый: с какой радости Москве брать на себя такие обязательства? Второй: какую цену она за это запросит у Израиля, а в том, что запросит, сомневаться не приходится. И, наконец, третий: в состоянии ли Москва выполнить подобные обязательства и вообще будет ли их добросовестно выполнять? И поскольку третий вопрос – самый важный, то с ответа на него и предлагаю начать. Прежде всего, с того момента, что Россия всю Сирию не контролирует. Есть в ней районы, и это не про те, которые контролирует оппозиция или ИГИЛ, где главные – иранские прокси, в том числе и «Хезболла». Краткосрочные визиты туда российских военных эти прокси еще терпят, но не более того. А уж про какие-то контрольные миссии и речи заводить не стоит. Иными словами, Москва даже и пытаться мониторить ситуацию в этих «серых зонах» не будет. Как сказал на днях спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев: «Мандат российских военных в Сирии не позволяет перекрыть транзит Ирана в Ливан. Для выполнения запроса Израиля на перекрытие транзита военных товаров для шиитских группировок потребовалась бы установка новых КПП на сирийской границе».