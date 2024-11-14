Премьер Азербайджана и замгенсека ООН обсудили борьбу с наркотиками

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности, главой Венского офиса ООН Гадой Вали 14 ноября.

В ходе встречи была выражена уверенность, что проведение COP29 в Баку, организованное на высоком уровне, внесет вклад в решение проблемы изменения климата, которая волнует весь мир.

Особое внимание было уделено важности высокого уровня сессии на тему «Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата», которая пройдет 15 ноября в рамках COP29, организованной совместно Генеральной прокуратурой Азербайджана и Управлением ООН по наркотикам и преступности.

Обсуждены приоритетные направления сотрудничества между правоохранительными органами Азербайджана и Управлением ООН по вопросам борьбы с наркотиками и преступности.