USD 1.7000
EUR 1.7932
RUB 0.0173
Подписаться на уведомления
Битва за Купянск
Новость дня
Битва за Купянск

Премьер Азербайджана и замгенсека ООН обсудили борьбу с наркотиками

фото
18:19 591

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности, главой Венского офиса ООН Гадой Вали 14 ноября.

В ходе встречи была выражена уверенность, что проведение COP29 в Баку, организованное на высоком уровне, внесет вклад в решение проблемы изменения климата, которая волнует весь мир.

Особое внимание было уделено важности высокого уровня сессии на тему «Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата», которая пройдет 15 ноября в рамках COP29, организованной совместно Генеральной прокуратурой Азербайджана и Управлением ООН по наркотикам и преступности.

Обсуждены приоритетные направления сотрудничества между правоохранительными органами Азербайджана и Управлением ООН по вопросам борьбы с наркотиками и преступности.

Какую цену Москва запросит у Израиля?
Какую цену Москва запросит у Израиля? наш комментарий
18:18 2376
Премьер Азербайджана и замгенсека ООН обсудили борьбу с наркотиками
Премьер Азербайджана и замгенсека ООН обсудили борьбу с наркотиками фото
18:19 592
100 строк к 50-летию нашего Бакуви
100 строк к 50-летию нашего Бакуви наша доска почета
17:20 2519
Встать, суд идет! Агададаша Агаева потребовали арестовать
Встать, суд идет! Агададаша Агаева потребовали арестовать
17:52 3212
Экокатастрофа: массовая гибель тюленей на побережье Каспия
Экокатастрофа: массовая гибель тюленей на побережье Каспия
17:28 3013
Битва за Купянск
Битва за Купянск видео; обновлено 14:24
14:24 10827
Баку и Исламский банк развития подписали важное соглашение
Баку и Исламский банк развития подписали важное соглашение фото
17:04 1274
План Трампа как закончить войну
План Трампа как закончить войну
16:55 3852
Путин «лично курирует» тему Украины
Путин «лично курирует» тему Украины заявили в Кремле
16:30 2257
Будущий госсекретарь США пообещал добиться мира через силу
Будущий госсекретарь США пообещал добиться мира через силу
15:42 3322
Что в Баку президент греческого Кипра предложил Эрдогану?
Что в Баку президент греческого Кипра предложил Эрдогану?
14:52 4106

ЭТО ВАЖНО

Какую цену Москва запросит у Израиля?
Какую цену Москва запросит у Израиля? наш комментарий
18:18 2376
Премьер Азербайджана и замгенсека ООН обсудили борьбу с наркотиками
Премьер Азербайджана и замгенсека ООН обсудили борьбу с наркотиками фото
18:19 592
100 строк к 50-летию нашего Бакуви
100 строк к 50-летию нашего Бакуви наша доска почета
17:20 2519
Встать, суд идет! Агададаша Агаева потребовали арестовать
Встать, суд идет! Агададаша Агаева потребовали арестовать
17:52 3212
Экокатастрофа: массовая гибель тюленей на побережье Каспия
Экокатастрофа: массовая гибель тюленей на побережье Каспия
17:28 3013
Битва за Купянск
Битва за Купянск видео; обновлено 14:24
14:24 10827
Баку и Исламский банк развития подписали важное соглашение
Баку и Исламский банк развития подписали важное соглашение фото
17:04 1274
План Трампа как закончить войну
План Трампа как закончить войну
16:55 3852
Путин «лично курирует» тему Украины
Путин «лично курирует» тему Украины заявили в Кремле
16:30 2257
Будущий госсекретарь США пообещал добиться мира через силу
Будущий госсекретарь США пообещал добиться мира через силу
15:42 3322
Что в Баку президент греческого Кипра предложил Эрдогану?
Что в Баку президент греческого Кипра предложил Эрдогану?
14:52 4106
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться