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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Грузия отвечает Западу: «Сами вы такие!»

18:24 1529

Запад критикует Грузию, а «в своем глазу бревна не видит», заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Так спикер парламента Грузии ответил западным политикам, которые назвали «недемократичным шагом» намерение властей Грузии привлечь к ответственности за совершенные преступления партии прежнего руководства страны.

«Во Франции планируют задержать лидера второй по популярности партии, в Германии - запретить вторую по популярности партию, в Америке оппозиционному кандидату в президенты угрожали лишением свободы на 561 год и его спасло только избрание президентом.

А прокурор, который расследовал дело, анонсировал отставку. В таких случаях говорят: «В чужом глазу соринку видим, а в своем бревна не замечаем», - написал Папуашвили в соцсетях.

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