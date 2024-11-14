Грузия отвечает Западу: «Сами вы такие!»

Так спикер парламента Грузии ответил западным политикам, которые назвали «недемократичным шагом» намерение властей Грузии привлечь к ответственности за совершенные преступления партии прежнего руководства страны.

«Во Франции планируют задержать лидера второй по популярности партии, в Германии - запретить вторую по популярности партию, в Америке оппозиционному кандидату в президенты угрожали лишением свободы на 561 год и его спасло только избрание президентом.

А прокурор, который расследовал дело, анонсировал отставку. В таких случаях говорят: «В чужом глазу соринку видим, а в своем бревна не замечаем», - написал Папуашвили в соцсетях.