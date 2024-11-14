Омбудсмен Азербайджана организовала интерактивную дискуссию

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая проводится в Баку, омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева организовала интерактивную дискуссию на тему «Климатическая справедливость, основанная на правах человека: роль национальных институтов по правам человека».

В дискуссии приняли участие представитель Секретариата Глобального альянса национальных институтов по правам человека (GANHRI) Каролина Криттин, исполнительный директор Института уполномоченного по правам человека Гондураса Забди Абигейл Каналес Фунес, международные эксперты в области борьбы с изменением климата, депутаты Милли Меджлиса, представители государственных органов, международных организаций и институтов гражданского общества.

С вступительным словом выступила омбудсмен Сабина Алиева, которая отметила, что в Азербайджане, принимающем важное глобальное мероприятие COP29, реализуются комплексные меры по борьбе с изменением климата. Она подчеркнула, что одной из пяти национальных приоритетных целей социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года является создание «чистого окружающего мира» и развитие страны как «страны зеленого роста». Также было отмечено, что Карабах, Восточный Зангезур и Нахичеванская Автономная Республика определены как «зеленые энергетические зоны».

Сабина Алиева подчеркнула важную роль омбудсмена и национальных институтов по правам человека в обеспечении климатической справедливости, защите права на здоровую окружающую среду и прав уязвимых групп, пострадавших от изменения климата. Она также подчеркнула важность усиления сотрудничества на национальном и международном уровнях в области борьбы с изменением климата, повышения осведомленности о юридических, социальных и экономических последствиях этого процесса и призвала к единству и совместным усилиям в принятии неотложных мер.