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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Омбудсмен Азербайджана организовала интерактивную дискуссию

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18:45 357

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая проводится в Баку, омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева организовала интерактивную дискуссию на тему «Климатическая справедливость, основанная на правах человека: роль национальных институтов по правам человека».

В дискуссии приняли участие представитель Секретариата Глобального альянса национальных институтов по правам человека (GANHRI) Каролина Криттин, исполнительный директор Института уполномоченного по правам человека Гондураса Забди Абигейл Каналес Фунес, международные эксперты в области борьбы с изменением климата, депутаты Милли Меджлиса, представители государственных органов, международных организаций и институтов гражданского общества.

С вступительным словом выступила омбудсмен Сабина Алиева, которая отметила, что в Азербайджане, принимающем важное глобальное мероприятие COP29, реализуются комплексные меры по борьбе с изменением климата. Она подчеркнула, что одной из пяти национальных приоритетных целей социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года является создание «чистого окружающего мира» и развитие страны как «страны зеленого роста». Также было отмечено, что Карабах, Восточный Зангезур и Нахичеванская Автономная Республика определены как «зеленые энергетические зоны».

Сабина Алиева подчеркнула важную роль омбудсмена и национальных институтов по правам человека в обеспечении климатической справедливости, защите права на здоровую окружающую среду и прав уязвимых групп, пострадавших от изменения климата. Она также подчеркнула важность усиления сотрудничества на национальном и международном уровнях в области борьбы с изменением климата, повышения осведомленности о юридических, социальных и экономических последствиях этого процесса и призвала к единству и совместным усилиям в принятии неотложных мер.

Далее с выступлениями выступили председатель Комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Национального собрания Азербайджана Садиг Гурбанов, эксперт по международному праву прав человека и системе ООН Аферин Шахидзаде и председатель Общественного объединения «Центр развития и поддержки «Независимая жизнь» Айдын Халилов.

На мероприятии были заслушаны доклады экспертов о защите уязвимых групп, на которые больше всего влияет изменение климата, согласовании охраны окружающей среды с целями устойчивого развития, усилении роли институций омбудсмена в обеспечении климатической справедливости, а также других актуальных вопросах. В рамках мероприятия также состоялись интерактивные обсуждения воздействия изменения климата на права человека, существующих проблем и путей их решения, а также обмен положительным опытом и обсуждение соответствующих вопросов.

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