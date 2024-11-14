Шевченко грозит 15 лет за госизмену

По материалам дела, фигурант систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах России.

В частности, как отмечается, нардеп массово распространял фейки российской пропаганды относительно событий в Украине и его внешнеполитического курса, а в октябре-ноябре 2024 года распространял искаженную информацию о командовании Сил обороны Украины и общественных настроениях внутри государства. Для "разгона" кремлевских нарративов он активно использовал свои каналы в видеохостинге YouTube и Telegram, а также эфиры в украинских и вражеских СМИ.

На основании полученных доказательств нардепу сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование. Шевченко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.