Трамп и Маск будут резать по-живому

Владелец соцсети X, Tesla и SpaceX Илон Маск и миллионер Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности правительства США (DOGE), сообщил на днях избранный президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, так же как французская аристократия XIX века, свергнутая Великой революцией, но после поражения Наполеона сумевшая вернуться к власти - ничего не забыл. Но в отличие от нее – многому научился, сумев переосмыслить в период паузы между своей первой и второй каденциями массу концептуальных вещей. Одна из них в том, что главным противником и препятствием на пути его замыслов Make America Great Again является американское «глубинное государство», сложившаяся американская бюрократическая система, симбиоз американского истеблишмента, медийного, финансового и прочего - и государственного аппарата. Для которого он как был чужаком, так и остался. Которое попило из него крови в первый срок и не оставляет надежд покровососить в нынешний.

Традиционными методами бороться с ним бесполезно – ни сокращение, ни реформирование здесь не помогут. Поскольку костяк его составляют такие «зубры аппаратных игр», которые любым президентом закусят на завтрак, запьют кофе и даже не поперхнутся. Были уже в американской, да и общемировой истории прецеденты, знаете ли. Поэтому Дональд Трамп для вскрытия этого «глубинного государства» избрал совершенно нестандартный инструмент – двух чрезвычайно эффективных бизнесменов, сумевших состояться не «благодаря», а «вопреки» государственным структурам, одновременно ожесточенно конкурируя с ними, и на деле доказавших, что и без них можно достичь колоссального успеха. «Два замечательных американца проложат путь для моей администрации, чтобы разрушить бюрократию, сократить избыточные нормативные акты, урезать расточительные расходы и провести реструктуризацию федеральных агентств», — написал Трамп.

Илон Маск и Вивек Рамасвами должны стать его ледоколами в борьбе с американским глубинным государством, а проще говоря – теми консервными ножами, которые должны вскрыть тот панцирь, где это глубинное государство скрывается. Их KPI уже установлены в ходе многочисленных бесед с глазу на глаз Маском и Рамасвами, с тогда еще кандидатом в президенты, за закрытыми дверями элитного клуба Трампа «Мар-а-Лаго». Два триллиона долларов сэкономленных бюджетных средств к 4 июля 2026 года, ликвидация ряда министерств и федеральных бюро, а также упрощение процедуры увольнения федеральных служащих. И когда Трамп назвал этот проект DOGE, Департамент эффективности правительства, «Манхэттенским проектом» нашего времени – он не сильно преувеличил, поскольку в сфере государственного управления это будет действительно революционным прорывом XXI века. Суть которого, по словам того же Трампа, – «создание невиданного ранее предпринимательского подхода к правительству и формирование бюджета для проведения крупномасштабной структурной реформы в сфере государственного управления».

Трамп и Маск говорят в унисон. «Это вызовет шок в системе и у всех, кто причастен к растрате государственных средств, а это очень много людей», — заявил Илон Маск. «Мы искореним массовые растраты и мошенничество, которые существуют в наших ежегодных правительственных расходах на сумму 6,5 триллиона долларов», - говорит Дональд Трамп. Что у глубинной Америки вызывает только аплодисменты. Поскольку в Америке идея о том, что «федеральные власти только гребут наши деньги и ничего не дают взамен», чрезвычайно популярна, и в той или иной форме вы можете услышать ее везде, стоит лишь отъехать от столицы. И вот вам факты, ее подтверждающие: по оценкам Управления правительственной отчетности, федеральные агентства ежегодно теряют от 233 до 521 миллиарда долларов из-за мошенничества. А обзор Associated Press за 2023 год показал, что 10% из 4,2 триллиона долларов, выделенных на борьбу с пандемией, были потрачены не по назначению. И это только вершина айсберга, которая видна. Что там в подводной ее части – не способен сегодня сказать никто. «Это вызовет шок, - справедливо замечает по этому поводу Илон Маск. – Это будет одновременно чрезвычайно трагично и чрезвычайно интересно». Пообещав, что действия департамента будут опубликованы в Интернете и будут включать в себя «таблицу лидеров по самому безумно глупому расходованию ваших налоговых долларов».