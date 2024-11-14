Шахназаров попросил Путина ускорить YouТube

«Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно», — сказал Шахназаров, а президент, по его словам, ответил, что «там бывают всякие пакости…». «Он выслушал и сказал: «Я разберусь, я посмотрю», — отметил Шахназаров в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что обратится в Роскомнадзор с просьбой проинформировать о ситуации с замедлением работы видеохостинга, а также о его будущем на территории России.

Российские власти начали замедлять YouTube в конце июля. Роскомнадзор утверждал, что виной всему стал износ российских серверов владельца платформы — корпорации Google, которая перестала заниматься ими после начала войны в Украине. Однако в компании какие-либо технические проблемы со своей стороны опровергли.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн признавал, что замедление YouTube — дело рук властей, но называл это решение «вынужденным шагом» в ответ на «нарушение российского законодательства» администрацией ресурса. До замедления среднесуточный охват YouTube в России составлял 55,4 млн человек.