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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Замглавы МАГАТЭ у Кямаледдина Гейдарова

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19:35 277

Глава МЧС Азербайджана Кямаледдин Гейдаров встретился с делегацией во главе с заместителем генерального директора МАГАТЭ Хуа Лю в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), проходящей в Баку.

Как сообщает пресс-служба МЧС, министр отметил важность COP29, проводимой в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева, назвав событие историческим успехом страны. Он также рассказал о развитии двусторонних отношений с МАГАТЭ с 2001 года, когда Азербайджан стал членом агентства, а также о деятельности Государственного агентства МЧС в области ядерной и радиологической безопасности.

Заместитель генерального директора МАГАТЭ Хуа Лю поблагодарил за организацию COP29 на высоком уровне и выразил удовлетворение развитием сотрудничества с МЧС Азербайджана. На встрече также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

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