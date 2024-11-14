Украинские чиновники, командиры, солдаты и общественные деятели, опрошенные американскими журналистами, заявили, что надеялись на победу Трампа, рассматривая это как шанс закончить войну, которая, по их мнению, идет сейчас не в пользу Украины.

Эти настроения отражают глубокое разочарование украинцев в администрации Джо Байдена, широко распространенное в последние месяцы. Многие украинцы считают, что политика Байдена дала Украине достаточно, чтобы минимально выжить, но не для достижения победы или усиления переговорной позиции.

«Приход Трампа к власти дал Украине надежду. Он слишком прямолинейный человек, который не будет притворяться, что помогает нам, как это делали демократы. Он сильнее Байдена и готов принимать жесткие решения», - сказал командир подразделения беспилотников.

При этом опрошенные изданием украинские спикеры расходятся во мнениях, к чему приведут переговоры. Один из украинских чиновников считает, что президент России Владимир Путин может воспользоваться остановкой огня как передышкой, чтоб напасть снова.