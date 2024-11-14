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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

С Имрана Хана отказались снимать обвинения

20:37 701

Пакистанский суд отклонил ходатайство бывшего премьер-министра Имрана Хана, основателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС), о снятии с него обвинений в сокрытии доходов от продажи ценных подарков, полученных от иностранных лидеров во время его пребывания у власти.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на адвоката Шоаиба Шахина.

По его информации, судья огласил этот вердикт на слушаниях в тюрьме недалеко от Исламабада, где экс-премьер находится более года, отбывая тюремное заключение по нескольким судебным приговорам. Теперь суд официально сформулирует обвинения по данному делу.

Как сообщалось ранее, расследование касается предполагаемой незаконной продажи Имраном Ханом и его супругой Бушрой Биби иностранных подарков, в том числе 7 часов Graff и Rolex, а также 10 ювелирных изделий из бриллиантов и золота, которые, предположительно, были проданы ими, а не сданы в государственное хранилище "Тошахана".

Подобное судебное решение объявлено в преддверии намеченного на 24 ноября ДЗС "марша на Исламабад". Партия намерена таким образом добиться от властей Пакистана выполнения трех основных требований. Во-первых, восстановить судебную систему Исламской Республики за счет отмены недавно принятых поправок в Конституцию. Во-вторых, освободить ранее задержанных лидеров и активистов ДЗС. В-третьих, пересмотреть результаты голосования на выборах 8 февраля 2024 года в Национальное собрание (нижняя палата парламента) и провинциальные законодательные органы страны.

Главный министр провинции Хайбер-Пахтунхва, один из руководителей ДЗС, Али Амин Гандапур в обращении к сторонникам оппозиции в городе Сваби призвал активистов готовиться к долгосрочному общенациональному протесту с целью освобождения из тюрьмы Имрана Хана.

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