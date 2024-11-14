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Битва за Купянск
Новость дня
Битва за Купянск

Пашинян побрился

видео
20:52 3192

Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые с момента своего прихода к власти сбрил бороду. Соответствующее видео премьер выложил в социальных сетях.

"Здравствуй, седая борода", – подписал ролик Пашинян, не объяснив, почему принял такое решение именно сейчас.

Борода в некотором роде была символом смены власти в Армении. Практически все соратники Пашиняна носили бороды во время и после уличных акций протеста, которые проходили в 2018 году.

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