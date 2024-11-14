Пашинян побрился
20:52 3192
Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые с момента своего прихода к власти сбрил бороду. Соответствующее видео премьер выложил в социальных сетях.
"Здравствуй, седая борода", – подписал ролик Пашинян, не объяснив, почему принял такое решение именно сейчас.
Борода в некотором роде была символом смены власти в Армении. Практически все соратники Пашиняна носили бороды во время и после уличных акций протеста, которые проходили в 2018 году.
November 14, 2024
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