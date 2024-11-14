Россияне потребовали от Путина закончить войну

«Мы три месяца как в аду, куда нам обращаться, где найти спасение. Мы хотим, чтобы наши дети видели мирное небо, не слушали сигнал «ракетная опасность». Разберитесь в этой ситуации и услышьте жителей приграничья. Не по своей воле мы все это терпим», — заявили беженцы в видеообращении к Путину.

Люди пожаловались, что стали бездомными из-за того, что их село было разрушено в ходе боевых действий. По их словам, снять жилье по карману далеко не всем, а на работу переселенцев берут неохотно. Также беженцы сообщили, что некоторые их односельчане погибли или пропали без вести, так как эвакуация вовремя объявлена не была и не все успели выехать. «Кто-то остался, потому что думал, что это все на два-три дня», — говорится в обращении.

10 ноября несанкционированный митинг в Курске организовали жители Суджи, также пострадавшие от боевых действий. Представитель администрации Курской области Анатолий Дроган обвинил собравшихся в «незаконных действиях» и попросил разойтись. Беженцы ответили отказом, поскольку им «все равно, где замерзать». После митинга одного из участников привлекли к административной ответственности, а губернатор Курской области Алексей Смирнов отправил в отставку главу Суджанского района Александра Богачева.