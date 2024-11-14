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Битва за Купянск
Новость дня
Битва за Купянск

Тайная встреча турецких и армянских дипломатов

21:36 2066

На прошлой неделе в турецкой деревне Акьяка на границе с Арменией состоялась тайная встреча заместителей глав МИД Армении и Турции, пишет армянская газета «Грапарак».

Армянская делегация состояла примерно из 10 человек, включая представителей Министерства территориального управления и инфраструктур и сферы туризма.

Согласно источнику, в ходе длившейся несколько часов встречи обсуждался вопрос открытия железной дороги Гюмри-Карс.

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