МИД Азербайджана не оставил высказывания Пашиняна без ответа

Заявления армянского премьера Никола Пашиняна о том, что Конституция Азербайджана якобы содержит территориальные претензии к Армении, «безосновательны и преследуют цель ввести в заблуждение международное сообщество». Об этом в соцсети Х написал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя недавнюю публикацию Пашиняна.

По его словам, подобные заявления лишь бесполезная попытка отвести внимание от содержащихся в Конституции Армении претензий к территориальной целостности Азербайджана.