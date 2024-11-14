МИД Азербайджана не оставил высказывания Пашиняна без ответа
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Заявления армянского премьера Никола Пашиняна о том, что Конституция Азербайджана якобы содержит территориальные претензии к Армении, «безосновательны и преследуют цель ввести в заблуждение международное сообщество». Об этом в соцсети Х написал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя недавнюю публикацию Пашиняна.
По его словам, подобные заявления лишь бесполезная попытка отвести внимание от содержащихся в Конституции Армении претензий к территориальной целостности Азербайджана.
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