USD 1.7000
EUR 1.7932
RUB 0.0173
Подписаться на уведомления
Битва за Купянск
Новость дня
Битва за Купянск

МИД Азербайджана не оставил высказывания Пашиняна без ответа

21:58 1374

Заявления армянского премьера Никола Пашиняна о том, что Конституция Азербайджана якобы содержит территориальные претензии к Армении, «безосновательны и преследуют цель ввести в заблуждение международное сообщество». Об этом в соцсети Х написал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя недавнюю публикацию Пашиняна.

По его словам, подобные заявления лишь бесполезная попытка отвести внимание от содержащихся в Конституции Армении претензий к территориальной целостности Азербайджана.

Трамп и Маск будут резать по-живому
Трамп и Маск будут резать по-живому наша аналитика
19:29 3679
В Турции вновь заявили об операции в Сирии
В Турции вновь заявили об операции в Сирии
22:29 365
Тайная встреча турецких и армянских дипломатов
Тайная встреча турецких и армянских дипломатов
21:36 2067
Россияне потребовали от Путина закончить войну
Россияне потребовали от Путина закончить войну
21:19 3037
Какую цену Москва запросит у Израиля?
Какую цену Москва запросит у Израиля? наш комментарий
18:18 4555
Премьер Азербайджана и замгенсека ООН обсудили борьбу с наркотиками
Премьер Азербайджана и замгенсека ООН обсудили борьбу с наркотиками фото
18:19 1008
100 строк к 50-летию нашего Бакуви
100 строк к 50-летию нашего Бакуви наша доска почета
17:20 3801
Встать, суд идет! Агададаша Агаева потребовали арестовать
Встать, суд идет! Агададаша Агаева потребовали арестовать
17:52 5331
Экокатастрофа: массовая гибель тюленей на побережье Каспия
Экокатастрофа: массовая гибель тюленей на побережье Каспия
17:28 4474
Битва за Купянск
Битва за Купянск видео; обновлено 14:24
14:24 12137
Баку и Исламский банк развития подписали важное соглашение
Баку и Исламский банк развития подписали важное соглашение фото
17:04 1700

ЭТО ВАЖНО

Трамп и Маск будут резать по-живому
Трамп и Маск будут резать по-живому наша аналитика
19:29 3679
В Турции вновь заявили об операции в Сирии
В Турции вновь заявили об операции в Сирии
22:29 365
Тайная встреча турецких и армянских дипломатов
Тайная встреча турецких и армянских дипломатов
21:36 2067
Россияне потребовали от Путина закончить войну
Россияне потребовали от Путина закончить войну
21:19 3037
Какую цену Москва запросит у Израиля?
Какую цену Москва запросит у Израиля? наш комментарий
18:18 4555
Премьер Азербайджана и замгенсека ООН обсудили борьбу с наркотиками
Премьер Азербайджана и замгенсека ООН обсудили борьбу с наркотиками фото
18:19 1008
100 строк к 50-летию нашего Бакуви
100 строк к 50-летию нашего Бакуви наша доска почета
17:20 3801
Встать, суд идет! Агададаша Агаева потребовали арестовать
Встать, суд идет! Агададаша Агаева потребовали арестовать
17:52 5331
Экокатастрофа: массовая гибель тюленей на побережье Каспия
Экокатастрофа: массовая гибель тюленей на побережье Каспия
17:28 4474
Битва за Купянск
Битва за Купянск видео; обновлено 14:24
14:24 12137
Баку и Исламский банк развития подписали важное соглашение
Баку и Исламский банк развития подписали важное соглашение фото
17:04 1700
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться