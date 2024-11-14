Санкции против спонсоров хуситов

США ввели санкции против компаний и судов сирийского конгломерата, финансирующих КСИР и хуситов. США ввели санкции против 26 компаний, лиц и судов, связанных с сирийским конгломератом Al-Qatirji, который, как заявляется, «активно» продает иранскую нефть Сирии и Китаю. Об этом говорится в заявлении Минфина США.

Отмечается, что эти сделки приносят сотни миллионов долларов, поддерживая финансирование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и хуситов. Согласно заявлению, санкции вводятся с целью помешать КСИР получать прибыль от этих незаконных операций и финансировать террористические группы, дестабилизирующие ситуацию в регионе.