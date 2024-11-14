В Турции вновь заявили об операции в Сирии

Турция при необходимости проведет военные операции на севере Сирии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Министерства национальной обороны страны Зеки Актюрк.

По его словам, с целью обеспечения безопасности границ, при необходимости турецкие ВС проведут трансграничные операции против расположенных там боевиков РПК.

13 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения операций на сопредельной с Сирией территории для завершения создания 30-километровой зоны безопасности.