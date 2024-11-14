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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

У Зеленского объяснили, почему Украине не нужна ядерная бомба

22:41 265

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не намерена создавать ядерную бомбу, потому что это не то решение, которое могло бы существенно изменить ситуацию на фронте.

"Если бы это действительно было решение, которое точно могло бы изменить то, что происходит на фронте, то можно было бы, несмотря на все сложности юридические и репутационные, идти на это. Но это не то решение, которое даст нам существенные изменения по линии фронта", - сказал советник в эфире YouTube-канала РБК-Украина.

По его убеждению, изменения на фронте дадут достаточное количество оружия, в частности дальнобойного, а также разрешение на удары вглубь России. "Вот это точно даст изменения на фронте. А для этого нам нужна инвестиционная поддержка в военные производства и непосредственно поставки оружия, которое есть на складах", - отметил Подоляк.

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