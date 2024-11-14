Авантюрист – министр обороны, педофил – генпрокурор… Тысячи чиновников убегают из Минюста

Поскольку я не сторонник азартных ставок, то слово trifecta узнал только сейчас, после президентских выборов в Америке. Оно означает, что делающий ставку, например, на скачках или собачьих бегах, должен указать и второго и третьего победителя. Сейчас trifecta замечательным образом сложилась у американских республиканцев — они поставили на три лошади — Белый дом, Сенат и Палату представителей Конгресса и получили все это в одном пакете. Молодцы! Окончательные цифры были опубликованы в среду вечером. В Сенате теперь 53 республиканца и 47 демократов. В Палате 208 демократов и 218 республиканцев минус один (об этом дальше).

Что означает этот расклад? Прежде всего то, что Дональд Трамп теперь может проводить свою политику, не оборачиваясь на Конгресс. Он может выполнять обещания, данные в ходе избирательной кампании, - вводить непомерно высокие тарифы на импорт товаров из-за рубежа, прежде всего из Китая, депортировать миллионы иммигрантов, пересматривать приверженность США НАТО, позволять России аннексировать захваченные украинские земли. И, тем не менее, он не будет всесильным. По крайней мере, ему нужны будут нужны голоса в Конгрессе, чтобы протащить тот или иной закон или добиться утверждения той или иной кандидатуры. И вот здесь Трампа могут ждать нежелательные для него сюрпризы. Haqqin.az уже написал о шоке от известия о том, что Трамп предложил на пост министра обороны телеведущего канала Fox Пита Хегсета. Тот, еще не вступив в должность, объявил войну пентагоновским генералам, которых считает слишком либеральными. Но еще большой шок в стране вызвало другое назначение Трампа. Он намерен поставить на пост генерального прокурора США Мэтта Гетца, который до вчерашнего дня был членом Палаты представителей от Флориды. И Гетц пообещал, что он жестко разберется со всеми без исключения политическими противниками Трампа.

Должность генпрокурора - одна из ключевых в США. Министерство юстиции наблюдает за деятельностью ФБР, Бюро по борьбе с наркотиками и наркоторговлей и других очень важных ведомств. Оно и самое крупное в США — в нем занято свыше 100 тысяч человек. У Дональда Трампа было два генеральных прокурора — Джефф Сешнс и Уильям Барр. Первый подал в отставку из-за нежелания направить в нужное президенту русло расследование вмешательства России в президентскую кампанию 2016 года. Второй покинул офис после выборов 2020 года, когда он отказался поддержать жалобы Трампа на то, что выборы были у него украдены демократами. При Байдене генеральным прокурором США является Меррик Гарланд, солидный тяжеловес от юриспруденции, который долгое время был федеральным судьей и заслужил репутацию умеренного и разумного политика. 42-летний Гетц в случае его утверждения Сенатом будет первым за многие десятилетия генпрокурором Америки, который никогда не работал ни судьей, ни прокурором. Он вообще «мистер никто», который прославился лишь оголтелым – на грани паранойи славословием Трампа. В начале 2021 года Гетц просто выскакивал из штанов, чтобы добиться требуемого Трампом пересмотра итогов выборов, а потом изо всех сил защищал тех фриков, которые атаковали Капитолий. В Палате он был одним из тех ультраправых конгрессменов, кто сеял наибольшие распри. В прошлом году по его инициативе был смещен со своего поста спикер Палаты Кевин Маккарти, которого Гетц счел слишком слабым руководителем, не отстаивающим в должной мере трамповский девиз «Сделаем Америку Вновь Великой».

Но это не главная фишка в биографии Мэтта Гетца. В течение двух лет комитет по этике Палаты расследовал обвинения конгрессмена в сексуальной связи с несовершеннолетней, секс-траффике и незаконном использовании наркотиков. В центре скандала была 17-летняя девушка, которую Гетц совратил. Члены Комитета пытались также дознаться, платил ли он ей за услуги, но им этого не удалось, так же, как они не смогли в конечном итоге вынести какое-либо обвинение. За бортом остались и сведения о том, что во время заседаний Палаты конгрессмен часто рассматривал порнографические сайты. А теперь всё - поезд ушел. Вечером вчерашнего дня, когда Трамп предложил его на должность генерального прокурора США, Мэтт Гетц подсуетился и сложил с себя полномочия конгрессмена и, соответственно, вышел из-под юрисдикции следящих за этикой, моралью и нравственностью своих коллег. Но, чтобы окончательно не потерять авторитет в Конгрессе, члены комитета намерены уже завтра представить доклад о деяниях «слуги народа». Этот доклад уже довольно давно готов, но было решено повременить с его публикацией из–за приближавшихся выборов. Выбор Трампа в пользу педофила и наркомана на пост генпрокурора вызвал бурю негодования в Конгрессе даже среди твердолобых республиканцев. «У многих здесь (в Конгрессе) волосы встали дыбом, когда мы получили эту новость, - говорит конгрессмен Макс Миллер, республиканец из Огайо. — Надо срочно убрать его (Гетца) отсюда». Впрочем, он уже убрался, но многие его бывшие коллеги жалеют, что раньше не выгнали его из Капитолия. А сам Гетц настолько самоуверен, что сообщил о своем личном присутствии на слушаниях в Сенате по своей кандидатуре. «Я запасусь поркорном и сяду в первом ряду, чтобы наблюдать за этим шоу», - говорит Миллер.